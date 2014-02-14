Глава Чечни готов принять у себя датского жирафа Мариуса

Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Дорогие друзья! Я с тревогой воспринял информацию о том, что в Дании намерены лишить жизни еще одного жирафа", - заявил Кадыров.

Читайте такжеГлава Чечни Рамзан Кадыров выиграл автомобиль за лайк в InstagramКак известно, несколько дней назад в датском зоопарке Юлландс был убит жираф Мариус, являвшийся потомком родственных особей, после чего его разделали и скормили львам.

"Теперь это может повториться и с другим молодым жирафом также по имени Мариус. Исходя из соображений гуманности я готов принять Мариуса. Мы можем гарантировать ему хорошие условия содержания и заботу о его здоровье. Надеемся, что это предложение найдет положительный отклик у руководства зоопарка Юлландс", - сказал Кадыров.