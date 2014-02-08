В Альпах сошел с рельсов поезд, есть погибшие

Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Поезд двигался по маршруту Ницца - Динь-ле-Бен.

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По предварительным данным, причиной крушения поезда стал камень, оказавшийся на рельсах. На месте аварии работают спасатели.