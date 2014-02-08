В Альпах сошел с рельсов поезд, есть погибшие
15:22, 08 февраля 2014Мир
0
Пассажирский поезд сегодня сошел с рельсов во французских Альпах, два человека погибли, еще по меньшей мере семеро получили ранения
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Поезд двигался по маршруту Ницца - Динь-ле-Бен.
Читайте также В США сошел с рельсов поезд с химикатамиГражданство погибших и пострадавших не сообщается.
По предварительным данным, причиной крушения поезда стал камень, оказавшийся на рельсах. На месте аварии работают спасатели.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter