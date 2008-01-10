Тони Блэр пошел на службу к американцам
11:34, 10 января 2008Мир
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Работа - временная
Бывший премьер-министр Великобритании, который ушел с должности летом 2007 года, Тони БЛЭР стал советником американского банка JPMorgan Chase & Co Inc.
Об этом сообщает сегодня Reuters.
По данным агентства, Т.БЛЭР будет работать временно советником по международной ситуации.
«Я буду консультировать их по подходам к гигантским политическим и экономическим изменениям, вызванным глобализацией», - цитирует Reuters Т.БЛЭРА.
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