В Японии почти 90 человек пострадали в результате сильного снегопада

Как передает РИА «Новости», по данным телеканала NHK, в шести префектурах региона Канто, в который входит также столичный округ, в результате снегопада травмы получили 89 человек. Наибольшее число пострадавших - в префектуре Саитама - 23 человека. В Токио травмы получили 15 человек.

Ранее национальное Метеорологическое агентство Японии обнародовало первое за последнее 13 лет предупреждение для всех 23 районов Токио. Как отмечает агентство Киодо, в ряде округов приостановлено движение скоростных поездов, отменены ряд внутренних рейсов.

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Кроме этого, некоторые вузы страны объявили о переносе вступительных экзаменов на новый учебный год, начинающийся в Японии с 1 апреля 2014 года.

Согласно прогнозу метеорологов, обильный снегопад в Токио и других районах может продлиться до вечера воскресенья. Не исключается, что высота снежного покрова может достигнуть 50 сантиметров. В настоящее время в ряде районов наблюдается до 10 сантиметров снега. Накануне обильный снегопад прошел также в другом крупном мегаполисе Японии - городе Осака.