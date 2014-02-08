В Боснии и Герцеговине в столкновениях пострадали сотни людей

Как передает радио «Свобода», демонстранты протестовали против высокого уровня безработицы и неспособности властей улучшить экономическую ситуацию в стране.

Накануне манифестанты в Сараево подожгли несколько правительственных учреждений. В Тузле участники протестов предприняли попытку штурма здания местной администрации. Полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями.

Акции протеста начались в Тузле в начале этой недели после закрытия и продажи нескольких фабрик, на которых работало большинство местного населения. В последующие дни жители других городов присоединились к демонстрациям против высокой безработицы.

Сообщается, что около 40 процентов населения Боснии и Герцеговины являются безработными.