Медведев уснул на открытии Сочинской Олимпиады

Кадры со спящим премьером попали в телетрансляцию, которую увидел весь мир.

Напомним, в трехчасовой церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи приняли участие более 3 тыс. артистов. Огонь зажжен с помощью факела, побывавшего в космосе.

Олимпийская сборная Украины приняла участие в параде спортсменов. Украинских олимпийцев с большим национальным флагом приветствовал с трибуны президент Украины Виктор Янукович.