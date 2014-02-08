Медведев уснул на открытии Сочинской Олимпиады
04:15, 08 февраля 2014Мир
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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев уснул во время торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских Игр в Сочи.
Кадры со спящим премьером попали в телетрансляцию, которую увидел весь мир.
Напомним, в трехчасовой церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи приняли участие более 3 тыс. артистов. Огонь зажжен с помощью факела, побывавшего в космосе.
Олимпийская сборная Украины приняла участие в параде спортсменов. Украинских олимпийцев с большим национальным флагом приветствовал с трибуны президент Украины Виктор Янукович.
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