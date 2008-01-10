Грузинская оппозиция отложила голодовку

На сутки отложила голодовку грузинская оппозиция. Ее лидеры требуют предоставить прямой эфир своему кандидату на выборах - Левану Гачечиладзе.

Если до вечера 10-го января Общественное телевидение выполнит это условие - голодовки не будет вообще, передает 5 канал.

Согласится ли на это телеканал - пока неизвестно. Впрочем, его представители сделали свое заявление. Они напомнили, что не раз предлагали оппозиционному кандидату дать обращение в записи, но, он отказался, и требует лишь прямого эфира. Руководство Общественного телевидения отметило, что через несколько дней оно начнет политические ток-шоу "вживую", где будут иметь слово все кандидаты на высокую должность.

Оппозиционеры также продолжают требовать второго тура выборов. По результатами гонки 5 января, Леван Гачечиладзе занял второе место после Михаила Саакашвили. Народный союз оппозиции обвиняет власти в фальсификациях.