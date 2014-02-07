Нуланд извинилась за свои слова в адрес ЕС

Об этом пишет DW.de со ссылкой на информационное агентство dpa.

На записи, которая в четверг, 6 февраля, была опубликована на сайте YouTube, слышно, как женский голос в разговоре о роли ЕС в разрешении политического кризиса в Украине произносит: "Fuck the EU".

В Вашингтоне уже заявили, что подозревают россиян в том, что те подслушали и записали эту частную беседу и выложили запись в интернет. Российский политик Дмитрий Рогозин был одним из первых, кто опубликовал в Twitter новость об этой записи, сообщает информационное агентство AP.

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Официальный представитель Белого дома Джей Карни отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы в бывшей советской республике велась борьба между пророссийским и прозападным лагерем, но он не стал называть имена людей, которые могли бы быть причастны к записи разговора.

Представитель Госдепартамента на условиях анонимности рассказал, что аудио звучит как запись оригинального телефонного разговора, который состоялся на прошлой неделе, сообщает AP.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Дженнифер Псаки, если россияне прослушивали, записали и разместили частный телефонный разговор дипломатов, то это может означать, что в методах своей деятельности российские спецслужбы опустились "до нового низкого уровня".