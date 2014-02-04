В России создали военную полицию

Военные полицейские, согласно тексту закона, будут обеспечивать в российской армии законность, правопорядок, воинскую дисциплину, безопасность дорожного движения, охрану военных объектов, а также противодействовать преступности. Руководить новой структурой будет непосредственно министр обороны РФ.

Как пишет Лента.ру, полицейские в Вооруженных силах будут отвечать за исполнение наказаний в отношении военнослужащих. Речь идет о содержании в дисциплинарных воинских частях и аресте (на гауптвахтах). Органы военной полиции также будут наравне с начальниками гарнизонов назначать поощрения и взыскания — сейчас их назначают военные коменданты.

Штатная численность военной полиции составит 6,5 тысячи человек.

При обсуждении законопроекта о военной полиции в Госдуме отмечалось, что новая структура позволит освободить командиров воинских частей от несвойственных им функций по охране правопорядка. Сейчас за дисциплиной в войсках преимущественно следит военная комендатура, а за соблюдением правил дорожного движения — Военная автомобильная инспекция.

Главное управление военной полиции было создано летом 2011 года и до вступления в силу нового закона работало по ведомственным приказам. Идея создания военной полиции в России прорабатывается с 2009 года.