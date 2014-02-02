В сети появилась новая запись рекордного прыжка с парашютом из стратосферы
03:51, 02 февраля 2014Мир
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На видеосервисе Youtube появилась новая видеозапись рекордного прыжка парашютиста Феликса Баумгартнера
Появилась новая запись рекордного прыжка
Ролик смонтирован на основе съемок с камер, которые были установлены на специальном скафандре Баумгартнера, соощает Lenta.ru.
В нем демонстрируется сам прыжок из капсулы, поднятой на высоту почти 39 тысяч метров, полет и приземление парашютиста.
Читайте такжеДублер Бонда согласился прыгнуть с самолета с любым из депутатов РадыТакже видеозапись сопровождается переговорами Баумгартнера со специалистами, помогавшими осуществить прыжок. На ролике видно, что в начале прыжка Баумгартнера сильно закрутило, однако ему удалось стабилизировать свое положение.
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