Миллиардер Полонский утверждает, что Камбоджа не выдаст его России

"По законам королевства Камбоджа также, как и по законам Российской Федерации деяния, предусмотренные ч.4 ст 159 Уголовного кодекса РФ считается уголовным преступлением. Но при тщательном расследовании генеральная прокуратура королевства Камбоджа не нашла состава уголовного преступления в предоставленных ей материалах", - говорится в блоге бизнесмена.

"Более того, генеральная прокуратура королевства Камбоджа считает, что взаимоотношения между застройщиком, инвестором и соинвесторами необходимо рассматривать в рамках Арбитражного и Гражданского кодексов Российской Федерации", - продолжает Полонский.

На основании этого, утверждает он, "согласно вердикта Апелляционного суда г. Пномпень королевства Камбоджа в отношении дела об экстрадиции Полонского С.Ю., суд принял решение отказать в удовлетворении запроса об экстрадиции".

Является ли запись в блоге Полонского переводом вердикта с кхмерского языка, официального языка Камбоджи, неизвестно. Посольство России пока не получило от генпрокуратуры текста вердикта, сообщили в пятницу РИА Новости в российской дипмиссии.

В пятницу Генпрокуратура РФ заявила о том, что в соответствии с полученным из Камбоджи судебным вердиктом, экстрадиция Полонского в Россию не отменена, а только отложена до окончания в суде провинции Сианук его уголовного дела о незаконном лишении свободы местных граждан. В отношении товарищей Полонского, арестованных вместе с ним в конце 2012 года, уголовное преследование уже прекращено, однако сам Полонский все еще считается обвиняемым и находится в Камбодже в режиме временного освобождения.

В России Полонский проходит, как обвиняемый, по делу о мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Кутузовская миля".