В результате взрыва в Махачкале пострадали 16 человек

После того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, сработало взрывное устройство, заложенное в припаркованную у ресторана машину, сообщает Лента.ру.

В результате взрыва пострадали 16 человек, заявили в Следственном комитете России.

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В числе пострадавших оказались сотрудники полиции, говорится в распространенном СК сообщении. Число раненых полицейских не уточняется.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство нескольких человек, незаконном обороте оружия и изготовлении взрывного устройство, а также повреждении имущества.

В качестве основных версий произошедшего, заявили ранее представители МВД Дагестана, рассматриваются «криминальные разборки» и хулиганство.