Обама запретил слежку за лидерами иностранных государств
Президент США Барак Обама запретил слежку за десятками лидеров иностранных государств, которых США считают союзниками, заявил высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге для журналистов в пятницу.
Сам Обама отметил, что США не будут перехватывать коммуникации глав государств-союзников без крайней необходимости, передает РИА Новости.
"Если мы не вынуждены делать это в целях национальной безопасности, мы не будем перехватывать коммуникации глав государств и правительств стран, которые являются нашими друзьями и союзниками", — сказал Обама.
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Ранее данные бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена показали, что спецслужбы США прослушивали телефоны лидеров многих стран, в том числе Германии и Бразилии, что осложнило отношения США с этими странами.
Обама заявил, что зарубежные государства постоянно ведут электронную разведку против США, пытаются прослушивать переговоры и перехватывать данные.
"Мы знаем, что разведслужбы других стран, в том числе тех, которые притворно удивляются разоблачениям Сноудена, постоянно пытаются исследовать сети нашего правительства и частного сектора, развивают программы, чтобы прослушивать наши переговоры, перехватывать наши электронные сообщения, подвергать опасности наши системы", — подчеркнул президент США.
По его словам, откровения Сноудена будут влиять на спецслужбы многие годы.
"Я не собираюсь разбираться в действиях и мотивации господина Сноудена, но скажу, что защита нашей нации зависит частично и от честности тех, кому доверены секреты страны", — сказал Обама, выступая в Вашингтоне.
О том, что сотрудники агентства национальной безопасности США прослушивали телефонные разговоры граждан Франции, СМИ сообщили 21 октября со ссылкой на материалы экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Стали известно, что спецслужбы США перехватили 70,3 миллиона телефонных разговоров французских граждан.