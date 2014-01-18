Обама запретил слежку за лидерами иностранных государств

Сам Обама отметил, что США не будут перехватывать коммуникации глав государств-союзников без крайней необходимости, передает РИА Новости.

"Если мы не вынуждены делать это в целях национальной безопасности, мы не будем перехватывать коммуникации глав государств и правительств стран, которые являются нашими друзьями и союзниками", — сказал Обама.

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Ранее данные бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена показали, что спецслужбы США прослушивали телефоны лидеров многих стран, в том числе Германии и Бразилии, что осложнило отношения США с этими странами.

Обама заявил, что зарубежные государства постоянно ведут электронную разведку против США, пытаются прослушивать переговоры и перехватывать данные.

"Мы знаем, что разведслужбы других стран, в том числе тех, которые притворно удивляются разоблачениям Сноудена, постоянно пытаются исследовать сети нашего правительства и частного сектора, развивают программы, чтобы прослушивать наши переговоры, перехватывать наши электронные сообщения, подвергать опасности наши системы", — подчеркнул президент США.

По его словам, откровения Сноудена будут влиять на спецслужбы многие годы.

"Я не собираюсь разбираться в действиях и мотивации господина Сноудена, но скажу, что защита нашей нации зависит частично и от честности тех, кому доверены секреты страны", — сказал Обама, выступая в Вашингтоне.

О том, что сотрудники агентства национальной безопасности США прослушивали телефонные разговоры граждан Франции, СМИ сообщили 21 октября со ссылкой на материалы экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Стали известно, что спецслужбы США перехватили 70,3 миллиона телефонных разговоров французских граждан.