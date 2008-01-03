Россиянам предложат поломать голову над приключениями Ильи Муромца

Компания Alawar Entertainment выпустила игру "Илья Муромец и Соловей-разбойник. Ратное дело", созданную по мотивам мультипликационного фильма "Илья Муромец и Соловей-разбойник". Это первая российская казуальная игра, разработанная на основе кинолицензии, сообщает Лента.ру.

"Илья Муромец и Соловей-разбойник. Ратное дело" - головоломка, которая проверяет не только внимательность, но и скорость реакции пользователей. Для внесения разнообразия в игровой процесс создатели предусмотрели массу бонусов, которые геймеры могут купить в специальном магазине между уровнями.

Выход игры приурочен к премьере мультфильма, на основе которого она создана. Лента вышла в прокат 28 декабря 2007 года. "Илья Муромец и Соловей-разбойник" - заключительная часть мультипликационной трилогии.