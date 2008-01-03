Беназир Бхутто заменят муж и сын
Выборы в Пакистане назначены на 18 февраля
Избирательная комиссия Пакистана приняла решение перенести проведение парламентских выборов с 8 января на 18 февраля из-за политического кризиса, охватившего страну после убийства одного из лидеров оппозиции Беназир Бхутто, передает Рейтер.
Убийство Б.Бхутто во время атаки смертника в четверг привело к всплеску насилия в Пакистане и вызвало волну ярости в отношении Президента Первеза МУШАРРАФА.
Все это вызывает у мирового сообщества опасения по поводу стабильности в обладающем ядерным оружием Пакистане и ставит под сомнение переход страны от военного правления к гражданскому режиму.
"Народная партия Пакистана" (НПП), которую возглавляла Б.Бхутто, сообщила, что примет участие в парламентских выборах, несмотря на потерю своего лидера, при этом представитель партии выразила надежду на то, что голосование состоится в срок, добавив, что отсрочка может дать преимущество оппонентам НПП.
Новыми лидерами НПП стали муж и сын Бхутто.
Глава другой оппозиционной партии, бывший премьер Пакистана Наваз ШАРИФ сообщил, что его партия отказалась от намерения забойкотировать выборы и примет участие в голосовании, последовав примеру НПП.
Как сообщал УНИАН, ситуация в Пакистане резко обострилась из-за убийства оппозиционного лидера Беназир Бхутто.
Партия Б.Бхутто, которую теперь возглавили ее сын и муж, призвала провести выборы в срок.
За это выступила и другая оппозиционная партия во главе с экс-премьером Навазом ШАРИФОМ, пересмотревшая решение о бойкоте голосования.