Беназир Бхутто заменят муж и сын

Избирательная комиссия Пакистана приняла решение перенести проведение парламентских выборов с 8 января на 18 февраля из-за политического кризиса, охватившего страну после убийства одного из лидеров оппозиции Беназир Бхутто, передает Рейтер.

Убийство Б.Бхутто во время атаки смертника в четверг привело к всплеску насилия в Пакистане и вызвало волну ярости в отношении Президента Первеза МУШАРРАФА.

Все это вызывает у мирового сообщества опасения по поводу стабильности в обладающем ядерным оружием Пакистане и ставит под сомнение переход страны от военного правления к гражданскому режиму.

"Народная партия Пакистана" (НПП), которую возглавляла Б.Бхутто, сообщила, что примет участие в парламентских выборах, несмотря на потерю своего лидера, при этом представитель партии выразила надежду на то, что голосование состоится в срок, добавив, что отсрочка может дать преимущество оппонентам НПП.

Новыми лидерами НПП стали муж и сын Бхутто.

Глава другой оппозиционной партии, бывший премьер Пакистана Наваз ШАРИФ сообщил, что его партия отказалась от намерения забойкотировать выборы и примет участие в голосовании, последовав примеру НПП.

Как сообщал УНИАН, ситуация в Пакистане резко обострилась из-за убийства оппозиционного лидера Беназир Бхутто.

Партия Б.Бхутто, которую теперь возглавили ее сын и муж, призвала провести выборы в срок.

За это выступила и другая оппозиционная партия во главе с экс-премьером Навазом ШАРИФОМ, пересмотревшая решение о бойкоте голосования.