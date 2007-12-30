Лукашенко угрожает выслать посла США

, если американцы введут дополнительные санкции в отношении Беларуси

Киев. 30 декабря. УНИАН. Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО пригрозил Послу США Карен СТЮАРТ высылкой в случае, если Соединенные Штаты расширят санкции в отношении республики, передает NEWSru.

"Как только будут введены существенные для нашей экономики санкции, то мы отреагируем жесточайшим образом по всем направлениям: и в политике, и в экономике, и по другим направлениям. Первый, кто будет вышвырнут, - это будет Посол Соединенных Штатов", - заявил А.ЛУКАШЕНКО журналистам в воскресенье.

Он отметил: "Что мы американцам сделали плохого, чтобы они вводили санкции?". "Хочу американцев предупредить в последний раз: мы очень жестко отреагируем на эти санкции, они потеряют свои позиции не только в Беларуси", - подчеркнул белорусский Президент.

По его словам, страна выживет и без американского доллара. "Не нравится американцам - мы уйдем от доллара, перейдем на евро. Но постоянно нас шпынять и делать нас дураками в мире не получится", - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Он сказал, что "им (США) не нравится, что мы работаем в Венесуэле". "Так пусть дадут нам работать в Америке. Мы идем туда, где нас принимают", - отметил глава республики.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, белорусская сторона "десятки раз предлагала США сотрудничать, решать проблемы". "Им не хочется. Им хочется подмять под себя и кованым сапогом растоптать страну и наш народ. Не получится", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

При этом он призвал Посла США в Минске "заниматься своими проблемами, ибо может досрочно покинуть свой пост в Беларуси".

Как сообщалось, 13 декабря К.СТЮАРТ заявила, что США планируют ввести против предприятий Беларуси дополнительные санкции. Ограничительные меры, по ее словам, могут быть распространены на компании, которые контролируются "Белнефтехимом", а также предприятия, подконтрольные чиновникам, которым запрещен въезд в США.

Санкции в отношении руководства Беларуси были введены со стороны США и ЕС после президентских выборов 2006 года, на которых победил А.ЛУКАШЕНКО. Президенту и его окружению был запрещен въезд в Соединенные Штаты и страны Евросоюза.