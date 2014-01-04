Врачи говорят, что мозг Шумахера был поврежден еще задолго до комы

Левое полушарие головного мозга знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера, получившего черепно-мозговую травму в результате падения на горнолыжном курорте, было повреждено еще в 2009 году, заявил руководитель спортивной клиники в Бад-Наухайме доктор Йоханнес Пайль, сообщает РИА Новости.

Катаясь на лыжах в Мерибеле (Франция), Шумахер ударился головой о камни, при этом шлем, защищавший голову экс-чемпиона мира, от удара раскололся на две части. Гонщик, которому 3 января исполнилось 45 лет, уже несколько дней находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии комы. Ранее сообщалось, что Шумахеру может грозить односторонний паралич правой стороны тела и потеря голоса в случае, если гематома левого полушария головного мозга спортсмена продержится слишком долго.

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Пайль, посетивший Шумахера в госпитале Гренобля, заявил, что еще в 2009 году спортсмен повредил левое полушарие головного мозга в серьезной аварии при падении с мотоцикла в Испании.

"Тогда у него была повреждена позвоночная артерия, пострадал мозжечок, – сказал врач, слова которого приводит Bild. – Сейчас это уже не важно. Далеко идущие последствия для правой стороны тела были возможны в острой фазе кровоизлияния в мозг и непосредственно после нее".

Шумахер является наиболее успешным пилотом в истории "Формулы-1"и команды "Феррари". Он одержал 91 победу, что является рекордом. В 2012 году немец покинул автоспорт.

В данный момент Шумахер находится в «критическом, но стабильном» состоянии, сообщила менеджер гонщика Сабина Кем.

Представитель автогонщика также отметила, что неофициальная информация о его здоровье, попадающая в прессу, является «чистой спекуляцией».