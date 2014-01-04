Следователи изучают запись с камеры на шлеме Шумахера

Следователи надеются пролить свет на обстоятельства падения многократного чемпиона мира в гонках "Формулы-1", передает Русская служба ВВС.

Стражи порядка также допросили юного сына спортсмена, ставшего свидетелем вылета отца с трассы. Гонщик впал в кому в воскресенье.

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Ранее в пятницу поклонники Шумахера отпраздновали его 45-летие у больницы в Гренобле, в которой находится звезда "Формулы-1".

По словам врачей, состояние гонщика стабильное, но угроза его жизни сохраняется.