Путин в новогоднем поздравлении пообещал уничтожить террористов

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении, которое цитирует РИА Новости.

"Дорогие друзья, мы склоняем головы перед жертвами жестоких терактов. Уверенно, жестоко и последовательно продолжим борьбу с террористами до полного их уничтожения", - сказал Путин, обращаясь к россиянам из Хабаровска.

В этом городе был устроен прием для местных жителей, пострадавших от разрушительного наводнения летом этого года, на приеме и было записано новогоднее обращение.