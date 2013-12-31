Путин в новогоднем поздравлении пообещал уничтожить террористов
16:17, 31 декабря 2013Мир
2609 0
Россия продолжит борьбу с террористами до их полного уничтожения
Владимир Путин пообещал бороться с террористами до их полного уничтожения
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении, которое цитирует РИА Новости.
"Дорогие друзья, мы склоняем головы перед жертвами жестоких терактов. Уверенно, жестоко и последовательно продолжим борьбу с террористами до полного их уничтожения", - сказал Путин, обращаясь к россиянам из Хабаровска.
В этом городе был устроен прием для местных жителей, пострадавших от разрушительного наводнения летом этого года, на приеме и было записано новогоднее обращение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter