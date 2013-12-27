Член экипажа «Арктик Санрайз» потребовал медаль от российских властей

Член экипажа «Арктик Санрайз» Дмитрий Литвинов заявил, что власти России должны выдать ему медаль за заботу о сохранении окружающей среды. Об этом активист заявил в интервью The Guargian.

По словам Литвинова, власти РФ должны были не освободить его по амнистии, а принести ему свои извинения. «Мы все еще характеризуемся как злостные преступники, которых Дума великодушно простила», - сказал член экипажа «Арктик Санрайз», назвав освобождение себя и своих коллег по амнистии попыткой властей «спасти лицо». «Они должны вручить мне медаль за попытку спасти российскую природу», - заявил Литвинов.

Как напоминает Lenta.ru, Литвинов был первым членом экипажа «Арктик Санрайз», покинувшим Россию после снятия обвинений. По состоянию на утро 27 декабря, за границу уехали еще восемь человек, находившихся на судне.

Судно Greenpeace «Арктик Санрайз» было задержано в конце сентября, после того как активисты попытались высадиться на платформу «Приразломная» в Северном море. Все 30 человек, находившиеся на судне, в том числе, судовой врач, повар и фотограф Денис Синяков, снимавший акцию по заданию «Ленты.ру», были задержаны, а затем арестованы. Им были предъявлены обвинения в пиратстве, позднее статью переквалифицировали на «хулиганство».

Уголовные дела против активистов были прекращены в связи со вступлением в силу амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции РФ. Соответствующие постановления были вручены всем находившимся на судне с 24 по 26 декабря.