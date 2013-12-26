Первый освобожденный активист Greenpeace покинул Россию - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое цитирует микроблог организации в Twitter.

Поезд покинул Санкт-Петербург в 20.25. Накануне следователи прекратили уголовные дела участников дела о ЧП на платформе «Приразломная».

Как сообщалось, активисты Greenpeace попытались 18 сентября подняться на нефтеплатформу «Приразломная» в Печорском море для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив.

Все 30 задержанных были арестованы. После акции на «Приразломной» было возбуждено уголовное дело о пиратстве, однако потом статья была изменена на «хулиганство». Позже активистов отпустили по амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.