Хиллари Клинтон - одна из фаворитов на выборах президента США 2016 года - опрос

Об этом свидетельствует опрос CNN и компании ORC, результаты которого были обнародованы в четверг, сообщает РИА Новости.

Ни Клинтон, ни Кристи пока что не заявили о намерении баллотироваться в президенты в ноябре 2016 года. Тем не менее, Клинтон опережает по популярности всех кандидатов от Демократической и республиканской партий, кроме Кристи.

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Согласно опросу 950 зарегистрированных избирателей в США, в паре Кристи-Клинтон губернатор-республиканец может набрать 48% голосов, а бывшая госсекретарь-демократ 46%. Кристи лидирует среди беспартийных избирателей и среди мужчин, а Клинтон значительно опережает Кристи среди избирателей-женщин. Опрос проводился 16-19 декабря, его статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.

Проводившие опрос социологи предупредили, что за три года до выборов предсказать имя будущего президента США невозможно, и опрос отражает только нынешние симпатии избирателей. Клинтон лидировала в предпочтениях общественного мнения задолго до президентских выборов 2008 года. Однако она проиграла номинацию демократов будущему президенту Бараку Обаме, который начал свою кампанию в роли "темной лошадки" и за три года до выборов еще только начинал серьезную политическую карьеру, избравшись сенатором США.