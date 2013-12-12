Хиллари Клинтон: Правительство Украины должно идти путем Манделы

Об этом она написала в своем Twitter, сообщает Украинская правда.

"Правительство Украины должно идти путем Манделы и выбрать диалог с людьми вместо силы", - считает Клинтон.

Напомним, ночью с 10 на 11 декабря силовики пытались зачистить Майдан Независимости в Киеве от митингующих, которые уже 21 день подряд протестуют против политики украинской власти.

Однако активисты смогли отстоять свое право на мирные собрания.