Хиллари Клинтон: Правительство Украины должно идти путем Манделы
06:48, 12 декабря 2013Политика
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Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что правительство Украины должно пойти по пути восьмого президента ЮАР Нельсона Манделы и выбрать диалог с людьми вместо силы.
Об этом она написала в своем Twitter, сообщает Украинская правда.
"Правительство Украины должно идти путем Манделы и выбрать диалог с людьми вместо силы", - считает Клинтон.
Напомним, ночью с 10 на 11 декабря силовики пытались зачистить Майдан Независимости в Киеве от митингующих, которые уже 21 день подряд протестуют против политики украинской власти.
Однако активисты смогли отстоять свое право на мирные собрания.
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