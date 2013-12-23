Аргентинский суд оправдал обвиненного в коррупции экс-президента

Обвинение требовало для экс-президента и некоторых других чиновников шести лет лишения свободы. Суд оправдал как экс-президента, так и других фигурантов дела, включая нескольких сенаторов, бывшего главу аргентинской секретной службы, бывшего министра труда и нескольких партийных деятелей, сообщает РИА Новости.

Судебный процесс против де ла Руа начался в августе прошлого года. Прокуратура считала его соучастником «подкупа с отягчающими обстоятельствами» в 2000 году.

В сентябре аргентинский суд признал невиновным другого экс-президента Карлоса Менема по делу о незадекларированных банковских счетах в Швейцарии и другом имуществе. Двумя месяцами ранее суд приговорил Менема к семи годам заключения по делу о контрабанде оружия в Хорватию и Эквадор в 1990-х годах в нарушение запрета ООН и постановил начать процесс отзыва депутатской неприкосновенности (Менем в настоящее время является сенатором от одной из провинций страны).