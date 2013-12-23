Ледяной шторм в Канаде оставил без электроэнергии более 400 тысяч человек

Мощный шторм принес ледяные дожди в восточную часть Канады, серьезно нарушив дорожное движение и оставив без электроэнергии более 400 тысяч жителей страны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, обледенение линий электропередачи привело к обрывам и прекращению энергоснабжения населенных пунктов в канадских провинциях Онтарио, Квебек и Нью-Брунсвик. Гололедица на дорогах практически парализовала дорожное движение. В нескольких аэропортах Канады от Торонто до острова Ньюфаундленд отменены ряд авиарейсов.

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Мэр Торонто Роб Форд назвал прошедший шторм одним из страшнейших в истории города. По информации агентства, его сравнивают со смертоносным ледяным штормом 1998 года, унесшего жизни более 20 человек и оставившего 3 миллиона без электричества.