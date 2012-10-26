Четверть Бразилии сидела несколько часов без электричества
Крупная авария привела в пятницу утром к массовому обесточиванию сразу девяти северо-восточных штатов Бразилии, а также столицы Бразилиа, в результате чего без электричества остались 53 миллиона человек.
Это четверть населения южноамериканской страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на латиноамериканские СМИ.
По информации национального оператора электросетей Бразилии, причиной происшествия стало возгорание оборудования на подстанциях в штате Токантинс. Это уже вторая крупная авария за последнее время: 22 сентября аналогичное происшествие также оставило без поддачи электроэнергии те же штаты страны.
В течение нескольких часов электроснабжение отсутствовало полностью, пока техникам не удалось исправить поврежденное оборудование и восстановить подачу электричества.
Министр горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Эдисон Лобао уже заявил, что причины аварии не носят системного характера, как это было в 2001-2002 годах, когда правительство было вынуждено в условиях отсутствия инвестиций и роста потребления ввести в действие нормирование при распределении электроснабжения.