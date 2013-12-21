Саакашвили устроился на новую работу в США

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили устроился на работу в американскую Школу права и дипломатии имени Флетчера при университете Тафтса, сообщает сайт учебного заведения The Fletcher School.

С весны 2014 года Саакашвили займется чтением лекций по европейскому управлению и другим современным международным и региональным вопросам, говорится в сообщении.

"Мы приветствуем президента Саакашвили, лидера "Революции роз" в сообществе Флетчер и Тафтса, - говорит Джеймс Ставридис, декан Школы Флетчера. - Он является опытным государственным деятелем, изменившим ход истории своей страны и переместившим ее в трансатлантическое сообщество".

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Как сообщал УНИАН, Саакашвили ранее заявлял, что рассматривает несколько предложений от ведущих иностранных университетов о создании международного научного центра.

Саакашвили не раз заявлял, что намерен заняться развитием системы политического образования в Грузии, создать президентскую библиотеку и содействовать развитию виноделия. Покидать страну он не собирается.