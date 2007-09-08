Игорь Слисаренко покаялся и остался на 5 канале
10:24, 08 сентября 2007Политика
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Разговор с руководством состоялся вчера
Игорь Слисаренко остается работать ведущим 5 канала. Такое решение было принято руководством канала после встречи гендиректора Ивана Адамчука с Игорем Слисаренком, которая состоялась 7 сентября .
«Да, Игорь Слисаренко остается работать на канале. Он признал, что информация, которую он готовил к эфиру, была сделана с нарушением принципов редакционной политики канала. Он извинился, и ему будет вынесен выговор», - сказал генеральный директор 5 канала Иван Адамчук.
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