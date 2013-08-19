В Минске умер украинский журналист
17:33, 19 августа 2013Общество
3276
Сегодня в Минске в возрасте 79 лет после тяжелой болезни скончался заслуженный журналист Украины Юрий Волошин.
Юрій Волошин помер у Мінську
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, Волошин на протяжении 20 лет постоянно проживал в Минске, работая последние годы собственным корреспондентом Национальной радиокомпании Украины. Ранее писал для белорусских СМИ, был известен как спортивный обозреватель.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter