В Минске умер украинский журналист

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, Волошин на протяжении 20 лет постоянно проживал в Минске, работая последние годы собственным корреспондентом Национальной радиокомпании Украины. Ранее писал для белорусских СМИ, был известен как спортивный обозреватель.