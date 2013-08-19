В Минске умер украинский журналист

17:33, 19 августа 2013
Общество
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Сегодня в Минске в возрасте 79 лет после тяжелой болезни скончался заслуженный журналист Украины Юрий Волошин.

Юрій Волошин помер у Мінську

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, Волошин на протяжении 20 лет постоянно проживал в Минске, работая последние годы собственным корреспондентом Национальной радиокомпании Украины. Ранее писал для белорусских СМИ, был известен как спортивный обозреватель.

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