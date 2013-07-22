СМИ: Украденные картины Пикассо, Матисса и Моне не сожгли, а закопали

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на румынское информационное агентство mediafax.ro.

Ранее Догару утверждала, что сожгла минимум шесть из семи упомянутых полотен. По ее словам, сначала она спрятала чемодан с крадеными произведениями искусства в одном из заброшенных домов, затем закопала его на местном кладбище, а потом сожгла холсты в печи собственного дома.

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Женщина объяснила причину изменения показаний тем, что испугалась за судьбу сына в момент его ареста в январе текущего года. "После ареста сына в январе 2013 года я очень сильно испугалась, понимая, что совершенный им поступок очень серьезен, а стоимость украденных им картин очень высока. Боязнь усиливалась еще и тем, что я не могла выйти с Раду на связь, так как мой паспорт был просрочен", - рассказала она прокурорам управления по расследованию случаев организованной преступности и терроризма Румынии. Она отметила, что именно тогда попросила подругу сына помочь перевезти картины от ее сестры Марфы Марку.

"Примерно 20-22 января 2013 года мы вдвоем на машине поехали к сестре, которая передала мне чемодан, в котором находились картины, а также охотничье ружье сына. Вместе с Наташей (подруга Раду) мы поехали к ней домой и закопали картины во дворе напротив, зная, что там никто не живет", - рассказала Ольга Догару. Уже 24 января она решила вновь перепрятать полотна, на этот раз закопав их на кладбище напротив своего дома. Тем же вечером Догару вместе со своей подругой реализовали задуманное.

После первоначальных показаний женщины сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Эксперты Румынского национального исторического музея изучают пепел, найденный в печи. До завершения экспертизы прокуроры отделили дело по факту возможного сожжения картин от дела по факту кражи, представленного как особо тяжкое преступление, предусматривающее наказание от 10 до лет лишения свободы.

В октябре прошлого года преступники вынесли из музея "Кюнстхал" (Kunsthal) в Нидерландах полотна "Голова Арлекина" Пабло Пикассо, "Читающая девочка" Анри Матисса, "Мост Ватерлоо" и "Мост Чаринг-Кросс" Клода Моне, "Женщина перед открытым окном" Поля Гогена, "Автопортрет"Мейера де Хана и "Женщина с закрытыми глазами" Люсьена Фрейда. Кроме Ольги Догару, по делу о краже проходят ее сын Раду Догару, Еуджен Дарие, Александру Михай Быту, Петре Кондрат и Адриан Прокоп.

Согласно информации румынской прессы, трое из проходящих по делу о краже шедевров Еуджен Дарие, Раду и Ольга Догару признали свою вину.