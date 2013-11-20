Белый дом призвал не бояться утечки данных с правительственного сайта

"Частный характер и безопасность персональной информации потребителей для нас ключевой приоритет", — сказал Карни на брифинге в Вашингтоне.

Он отвечал критикам, утверждающим, что продолжающиеся полтора месяца проблемы в работе сайта могут привести к утечке медицинской информации американцев. Кроме того, американские спецлужбы оказались под огнем критики за массовый сбор информации об американцах после откровений Эдварда Сноудена, пишет РИА Новости.

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"Когда потребители заполняют онлайн свои заявления, они могут быть уверены, что информация, которую они предоставляют, защищена жесткими стандартами в области безопасности", — добавил Карни.

Правительство США создало сайт-биржу медицинских страховок healthcare.gov, рассчитывая увеличить конкуренцию между страховыми компаниями и снизить цены для потребителей. Однако сайт работает с большими перебоями, за полтора месяца приобрели страховку лишь 27 тысяч человек.

Президент Барак Обама лично обещал исправить упущения. С 1 января 2014 года закон обязывает практически всех американцев приобрести медицинскую страховку. Сейчас в стране по-прежнему десятки миллионов незастрахованных граждан. Здравоохранение в США рекордно дорогое по мировым меркам, на него уходит 18% крупнейшего в мире ВВП.