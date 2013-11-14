Обама распорядился пересмотреть свою ключевую реформу

Президент сообщил, что гражданам будет позволено сохранить медицинскую страховку, даже если предлагаемые услуги не будут соответствовать ранее одобренным стандартам. Ранее страховые компании должны были аннулировать подобные полисы. С введением новых правил тысячи американцев обнаружили, что их страховка прекратит действие с 1 января 2014 года, сообщает РИА Новости.

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Обама также извинился за трудности в работе сайта healthcare.gov, который должен был играть роль электронной биржи и повышать конкуренцию между страховыми компаниями. Лишь чуть более 100 тысяч человек приобрели полисы на электронных биржах с момента их открытия 1 октября, и лишь 27 тысяч человек из этого числа получили страховку через флагманский сайт, обошедшийся правительству в сотни миллионов долларов. По словам Обамы, он не знал о проблемах с работой сайта до того, как он начал функционировать.

"Мы продолжим расчищать завалы, пока не сделаем работу", - сказал Обама, который оказался под огнем критики обеих партий в конгрессе из-за проблем с реализацией реформы.