В США хотят ограничить деятельность разведслужб

«Демократы и республиканцы настаивают на принятии закона, который ограничит сбор информации по программам АНБ и внесёт некоторую ясность в правила отбора разведданных», - отмечает The New York Times, передает Russia Today.

Сторонники принятия закона надеются включить его в большой пакет законопроектов в области обороны, который в ближайшее время будет обсуждаться в сенате.

Однако все понимают, как трудно будет ограничить возможности и регламентировать способы получения разведывательной информации. «Когда у вас есть поезд, который идёт на определённую станцию, вы с удовольствием прицепите к нему ещё один вагончик. Даже если это будет означать войну», - отметил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Обсуждение действий АНБ в конгрессе США приведёт к возникновению новых проблем у Белого дома, считает издание.

«Конгресс может спровоцировать ещё одно неприятное обсуждение для администрации Барака Обамы, которая пытается преодолеть проблемы, связанные с реформой здравоохранения», - отмечает The New York Times.

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Партийные руководители готовы блокировать обсуждение деятельности АНБ и разоблачений Сноудена в сенате. По информации газеты, лидер большинства Гарри Рейд и его союзники уже подготовили процедурные барьеры, которые не позволят сторонникам критики АНБ внести поправки в законопроекты, подготовленные для Пентагона.

Напомним, что главный разоблачитель деятельности АНБ – Эдвард Сноуден – получил убежище в России и нечасто общается с прессой. Однако журналисты продолжают публикацию информации, которую бывший сотрудник ЦРУ скопировал из секретных архивов американских спецслужб.

18 ноября отец Сноудена Лон в интервью норвежской газете «Верденс ганг» заявил, что история, развернувшаяся в последние полгода вокруг его сына и раскрытых им секретных сведений, ещё очень далека от завершения.

«В июле мне кто-то сказал, что уже к сентябрю все забудут, кто такой Эдвард Сноуден. Я ответил, что помнить это имя будут и в сентябре следующего года. В этой истории ещё осталось много недосказанного, и гласности будут преданы куда более серьёзные факты, чем те, о которых уже известно», - рассказал Сноуден-старший.