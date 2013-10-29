Обама распорядился ограничить прослушку в штаб-квартире ООН - СМИ

Распоряжение было отдано на фоне скандалов в отношениях с рядом стран из-за информации о слежке за иностранными лидерами, распространенной экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, сообщает РИА Новости.

Высокопоставленный представитель администрации сказал агентству, что США не осуществляют электронное наблюдение за штаб-квартирой ООН, но отказался сообщить, делалось ли это в прошлом. Другие источники говорят, что в последние несколько недель помощники Обамы пришли к выводу, что в некоторых видах слежки необходимости нет. Агентство национальной безопасности США, которое занимается электронной разведкой, отказалось от комментариев. В ООН тоже пока не прокомментировали ситуацию.

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Штаб-квартира ООН традиционно была целью "агрессивного шпионажа" со стороны США, говорится в сообщении Рейтер. Германский журнал Spiegel сообщил ранее, что АНБ взломало систему проведения видеоконференций в ООН и отслеживало переговоры, ведущиеся в международной организации.