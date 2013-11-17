Франция обещает проявить жесткость при решении ядерной проблемы Ирана

Франция, входящая в состав "шестерки" международных посредников, не допустит ослабления давления на Иран, пока не будет уверена в том, что Исламская республика отказалась от планов разработки ядерного оружия, заявил президент Франции Франсуа Олланд, начиная трехдневный визит в Израиль, передает РИА Новости.

Заявление, сделанное им по прибытии в аэропорт Тель-Авива, созвучно с позицией израильских лидеров, которые призывают "великие державы"не смягчать санкций против Ирана без прекращения производства ядерного топлива и демонтажа соответствующих мощностей.

"Франция не потерпит ядерного распространения. Пока мы не будем убеждены в том, что Иран отказался от ядерного оружия, мы сохраним в силе все наши требования и санкции", - сказал Олланд, которого встречали президент Израиля Шимон Перес и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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Считается, что именно неуступчивость Франции, участвующей в переговорах с Ираном вместе с Россией, США, Великобританией, Китаем и Германией, стала причиной того, что последний раунд диалога в Женеве закончился без подписания договоренностей, которые в Израиле называют "неприемлемыми". Президент Перес поблагодарил французского коллегу за "непоколебимость"в отношении Ирана. "Мы вместе, плечом к плечу, противостоим попытками, которые черной тенью омрачают небеса Ближнего Востока", - сказал он.

В свою очередь Нетаньяху сообщил, что иранская проблема станет основной темой переговоров с Олландом, а также будет обсуждаться в ходе его назначенного на среду визита в Россию и во время запланированного на пятницу приезда в Израиль госсекретаря США Джона Керри. В преддверии очередного раунда женевских переговоров премьер-министр собирается отговаривать "великие державы"от компромисса с Ираном, который бы оставлял тому право обогащать уран при смягчении санкций. "Надеюсь, на этой неделе и в последующие дни мы сможем убедить наших друзей добиваться соглашения на гораздо более выгодных условиях. Это возможно", - сказал Нетаньяху на заседании правительства.