СМИ: Израиль и Саудовская Аравия собираются атаковать Иран

Моссад и власти Саудовской Аравии занимаются подготовкой совместного нападения на Иран, пишет The Sunday Times со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, Иерусалим и Эр-Рийяд рассматривают вариант нападения на Иран в случае, если переговоры по иранской ядерной программе не принесут существенных плодов, передает Лента.ру.

В частности, пишет газета, стороны уже договорились о том, что Саудовская Аравия даст израильским самолетам доступ к полетам над территорией страны. Также Эр-Рийяд планирует поучаствовать в возможной военной операции против Ирана с помощью беспилотников, а также предоставить грузовые самолеты и спасательные вертолеты.

«Саудиты в ярости и хотят помочь Израилю всем, чем возможно», — заявил источник издания. Основные опасения Саудовской Аравии, как и Израиля, относительно Ирана связаны с ядерной программой Тегерана.

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Иерусалим и Эр-Рийяд ожидают принятия каких-либо решений в Женеве, где 20 ноября должен состояться очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе с участием Ирана, России, США, Германии, Китая, Великобритании и Франции. Предыдущий раунд переговоров завершился безрезультатно, так как стороны не смогли выработать какого-либо решения, которое устраивало бы все стороны.

Израиль считает переговоры с Ираном в данный момент непродуктивными, так как они не предполагают полной остановки центрифуг по обогащению урана. Тегеран утверждает, что ядерная программа страны направлена исключительно на мирные цели, тогда как во многих странах, в том числе в Израиле и Саудовской Аравии, предполагают, что Иран разрабатывает ядерное оружие.