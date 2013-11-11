Великобритания хочет услышать разъяснения The Guardian о публикациях Сноудена

Алан Расбриджер ответит на вопросы, интересующие членов Комитета по внутренним делам британского парламента, уже в декабре, пишет Russia Today со ссылкой на агентство AP.

Группа депутатов, входящих в правящую консервативную партию, в письме главному редактору предложили ему перед публикацией документов, предоставленных Эдвардом Сноуденом, проконсультироваться с властями и службами безопасности. Расбриджер, в свою очередь, обвинил британские власти в давлении на СМИ и заявил, что если с газетами, публикующими секретные документы, будут обращаться как с виновными, то будущие разоблачители станут напрямую выставлять документы в интернете.

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Накануне на открытых парламентских слушаниях впервые в истории выступили главы трёх ключевых спецслужб Великобритании, включая разведку (MI6) и контрразведку (MI5). Они однозначно заявили, что методы их работы были законны, а масштабы прослушек — разумны, однако разоблачения Сноудена нанесли серьёзный урон национальной безопасности и сыграли на руку террористам.

Британская газета The Guardian летом нынешнего года опубликовала данные о сверхсекретной программе американского правительства PRISM. Информацию передал изданию бывший агент американских спецслужб Эдвард Сноуден. В последние недели в прессе появляются всё новые его разоблачения.