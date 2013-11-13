Завтра в Египте будет официально отменен комендантский час

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя кабинета министров страны Шарифа Шауки.

Накануне Административный суд Египта постановил снять режим чрезвычайного положения, причем перестать действовать он должен был уже во вторник в 16.00 по каирскому времени. Однако через несколько часов в оборонном ведомстве страны заявили, что не получали копии судебного решения, поэтому режим будет продолжаться до объявленного правительством срока - четверга, 14 ноября.

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В Минобороны Египта уже объявили, что продолжат обеспечивать безопасность на улицах городов и после официального окончания режима. Представитель военного ведомства отметил, что армия останется ``в основном на улицах Каира, чтобы помочь полиции в случае вспышек акций насилия``.

В августе наряду с режимом ЧП в 14 провинциях Египта был введен комендантский час. Это решение власти приняли после массовых столкновений сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси с правоохранительными органами, жертвами которых стали сотни человек