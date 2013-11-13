Путину присвоили наивысший, 9-й дан в тхэквондо

Президент России Владимир Путин стал обладателем пояса и диплома о присвоении ему почетного 9-го дана в корейском традиционном боевом единоборстве тхэквондо. Диплом и сам почетный пояс ему вручил президент Всемирной федерации тхэквондо Чу Чхон Вон, пишет РИА Новости.

"Я не думаю, что заслужил такой высокий дан. Будем считать, что это наше общее мероприятие, связанное с популяризацией этого замечательного единоборства. Мы в России постараемся внести весомый вклад в развитие этого единоборства", - сказал Путин.

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В мире всего несколько человек награждены почетным поясом 9-го дана, рассказал президент ВФТ. Среди них он назвал президентов и лидеров США, Индонезии, Гондураса, Испании, Хорватии и Пакистана.

"Мы хорошо знаем, что президент России очень любит и активно занимается разными формами боевых единоборств и другими видами спорта, - отметил Чу Чхон Вон. - Поэтому команда российских тхэквондистов занимает высокие позиции в мире в этом виде спорта".

Тхэквондо, по его словам, практикуется в 205 странах мира и им занимаются от 70 до 80 миллионов человек.