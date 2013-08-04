Врач раскрыл секрет молодости Путина

Занятия спортом способствуют его работоспособности, рассказал заместитель управделами президента - начальник Главного медицинского управления, заслуженный врач РФ Сергей Миронов.

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"Он (Путин) очень спортивный человек. С точки зрения медицины Путин значительно моложе своих лет. Его спортивный образ жизни способствует великолепной работоспособности", — сказал он в интервью журналу "Итоги", которое выйдет в понедельник, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что как-то они с коллегами решили посчитать, какой налет часов Путин делает за определенный период времени, и оказалось, что президент "превосходит все нормы для пилотов". При этом он находит время вздремнуть в самолете. Также он сообщил, что плавание занимает большое место в жизни главы государства. "Плавание у него, по-моему, один из приоритетных видов и восстановления, и адаптации к стрессовой ситуации", — рассказал врач.

"Владимир Владимирович довольно скептически относится к приему медикаментов, даже если это банальные таблетки от простуды. Предпочитает народные средства, чай с медом, баню, массаж", — добавил он.

В разговоре он также заметил, что несмотря на травмоопасность дзюдо, которым занимается президент, серьезные травмы его миновали. "Правда, у нас всегда принято раздувать истории болезни первых лиц. Только недавно утихли слухи о проблемах с позвоночником у Путина. Я не вижу необходимости засекречивать информацию о здоровье главы государства, но есть медицинская этика. Если, например, я перенес операции на позвоночнике и не вижу в этом тайны, то я сам расскажу вам об этом", — сказал Миронов.