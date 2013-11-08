Палестина представит результаты экспертиз останков Арафата

Швейцарцы накануне сами объявили, что в останках основателя Палестинской национальной администрации был найден радиоактивный полоний-210 в концентрации, многократно превышающей норму. Они не исключили, что Арафат был отравлен, но допускают, что вещество могло попасть в организм естественным путем, а сам палестинский лидер умер от иных причин, пишет РИА Новости.

"В пятницу в 10.00 (10.00 кск) состоится пресс-конференция по делу о смерти мученика Ясира Арафата", — сообщил глава палестинской следственной комиссии Тауфик Тирауи. Ранее сообщалось, что пресс-конференция пройдет в субботу.

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Российское Федеральное медико-биологическое агентство также передало палестинцам результаты экспертизы, но, в отличие от швейцарских коллег, держит их в тайне. Россияне и швейцарцы в течение года работали по поручению палестинских властей. Изучением образцов биологических тканей также занимаются французские специалисты — в рамках уголовного дела, возбужденного по инициативе вдовы покойного Сухи Арафат.

Основатель и первый глава Палестинской национальной администрации, получивший Нобелевскую премию мира за участие в переговорах с Израилем, скончался 11 ноября 2004 года в военном госпитале под Парижем.

Официальное расследование причин его смерти началось в прошлом году после того, как катарский телеканал "Аль-Джазира" заказал экспертизу в Швейцарии и объявил по ее итогам об обнаружении полония в личных вещах Арафата и пробах биологических жидкостей. Ответственность за смерть своего лидера палестинцы традиционно возлагают на Израиль, где эти обвинения категорически отрицают.