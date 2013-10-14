Арафат мог получить несколько смертельных доз полония - СМИ

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet группой под руководством Франсуа Бошуда из Института радиационной физики университета Лозанны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Исследование было начато в феврале 2012 года, когда вдова Арафата предоставила ученым вещи и историю болезни своего покойного мужа. Анализ ДНК подтвердил, что эти вещи действительно принадлежали Арафату.

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Ученые провели радиотоксикологический анализ видимых пятен от физиологических жидкостей на нижнем белье, шапке-ушанке, зубной щетке, спортивном костюме, больничной шапочке. Вместе с вещами, принадлежащими Арафату, ученые исследовали также ряд предметов, которые служили "контрольной группой".

"Несколько предметов, имеющих пятна физиологических жидкостей имели необъяснимо более высокое содержание полония-210, чем контрольные образцы", - говорится в статье. Больше всего полония было на нижнем белье (до 180 миллибеккерелей) и на шапке (34 миллибеккереля).

Авторы исследования смоделировали, как концентрация полония могла меняться в организме, и пришли к выводу, что концентрация полония, найденная на вещах, может означать, что Арафат получил в 2004 году "несколько гигабеккерелей". Это может составлять величину от 6 (1 гигабеккерель) до 36 микрограммов (6 гигабеккерелей) полония-210, хотя летальная доза для взрослого человека при попадании вещества в легкие составляет от 0,6 до 2 микрограммов, а через пищеварительный тракт - от 6 до 18 микрограммов.

Период полураспада полония-210 составляет чуть больше 138 дней, поэтому за девять лет с момента смерти Арафата количество полония-210 в биологических материалах умершего должно было уменьшиться примерно в 130 миллионов раз.