Вдова Арафата получила подтверждение политического убийства мужа

Заключение экспертов о смерти в 2004 году Ясира Арафата подтверждает подозрения, что он был отравлен полонием. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Рейтер», об этом заявила вдова бывшего палестинского лидера, получившая результаты экспертизы.

«Нам открыли настоящее преступление. Это политическое убийство», - сказала проживающая в Париже Суха Арафат.

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Она получила результаты экспертизы института радиофизики в швейцарской Лозанне, где в течение года исследовались останки основателя и первого главы Палестинской национальной администрации.

Накануне сообщалось, что заключение экспертов получили палестинские власти. Помимо отчета швейцарских ученых в Рамаллах поступили результаты аналогичных работ, проведенных в российском Федеральном медико-биологическом агентстве.