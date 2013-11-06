ООН призвала соблюдать перемирие во время Олимпийских игр в Сочи
ООН настоятельно призывает государства-члены соблюдать в рамках устава олимпииское перемирие в период, начинающиийся за семь дней до начала XXII Олимпииских зимних игр и заканчивающиися через семь дней после закрытия XI Паралимпииских зимних игр.
Генеральная Ассамблея ООН приняла сегодня резолюцию в поддержку олимпийского перемирия на период проведения зимних Игр в Сочи.
Как передает ИТАР-ТАСС, документ, подготовленный Россией и Грецией в соавторстве с 70 странами, "настоятельно призывает государства-члены соблюдать в рамках устава Организации Объединенных Наций - по отдельности и коллективно - олимпииское перемирие в период, начинающиися за семь дней до начала XXII Олимпииских зимних игр и заканчивающиися через семь дней после закрытия XI Паралимпииских зимних игр".
В ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент МОК Томас Бах отметил, что его организация выступает против любых призывов бойкотировать Олимпийские игры.
Традиция заключения перемирия на время спортивных состязаний уходит корнями в античную историю. Зародившись в Древней Греции, она давала возможность спортсменам без опаски прибыть к месту состязаний, а затем вернуться домой. В 1992 году эта традиция была возрождена Международным олимпийским комитетом и год спустя поддержана Генеральной Ассамблеи ООН.
С тех пор каждые два года - перед зимней и летней Олимпиадами - каждая из стран-хозяек Игр предлагает свой текст резолюции под общепринятым названием "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов".