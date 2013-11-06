ООН призвала соблюдать перемирие во время Олимпийских игр в Сочи

Генеральная Ассамблея ООН приняла сегодня резолюцию в поддержку олимпийского перемирия на период проведения зимних Игр в Сочи.

Как передает ИТАР-ТАСС, документ, подготовленный Россией и Грецией в соавторстве с 70 странами, "настоятельно призывает государства-члены соблюдать в рамках устава Организации Объединенных Наций - по отдельности и коллективно - олимпииское перемирие в период, начинающиися за семь дней до начала XXII Олимпииских зимних игр и заканчивающиися через семь дней после закрытия XI Паралимпииских зимних игр".

В ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент МОК Томас Бах отметил, что его организация выступает против любых призывов бойкотировать Олимпийские игры.

Традиция заключения перемирия на время спортивных состязаний уходит корнями в античную историю. Зародившись в Древней Греции, она давала возможность спортсменам без опаски прибыть к месту состязаний, а затем вернуться домой. В 1992 году эта традиция была возрождена Международным олимпийским комитетом и год спустя поддержана Генеральной Ассамблеи ООН.

С тех пор каждые два года - перед зимней и летней Олимпиадами - каждая из стран-хозяек Игр предлагает свой текст резолюции под общепринятым названием "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов".