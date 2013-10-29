В Сочи наблюдается размыв берегов, под угрозой разрушения олимпийские объекты

Специальным службам необходимо проводить постоянный мониторинг критических зон в Сочи, чтобы предотвратить подобный вариант развития событий. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель Института экологического проектирования и изысканий Владимир Слободян, сообщает ИТАР-ТАСС.

"В береговой зоне нарушен баланс наносов и наблюдается размыв берегов, по причине чего существует возможность деформации объектов, построенных к Олимпиаде, - рассказал Слободян. - При строительстве материал из прибрежной зоны брался таким образом, что сформировался дефицит наносов, и в результате произошел размыв берега. Подобное происходит всегда, когда строительство протекает в береговой зоне. Поэтому мы говорим, что ответственным за это службам необходимо проводить непрерывный мониторинг, дабы понимать, где могут произойти разрушения. Наиболее критическая ситуация сложилась на участке между Лазаревской и Лоо. Конечно, любое инженерное сооружение подвержено разрушению, но если ты знаешь его слабые стороны, то сможешь провести соответствующие для предотвращения этих событий действия".

Руководитель института пояснил, что опасности разрушения подвержены не только непосредственно спортивные, но и инфраструктурные объекты, которые возводились во время подготовки к Играм.

Слободян обратил внимание еще на одну серьезную угрозу, которая чревата проблемами для организаторов Игр в Сочи, - частые паводки. Последний из них произошел здесь месяц назад.

"По нашим наблюдениям, южная часть города в связи с этими событиями была парализована. А так как Олимпиада планируется в зимний период, как раз паводковое время - выпадает наибольшее число осадков, есть потенциальная возможность затопления и наводнения. В этой связи необходимо больше внимания уделять геотехническому мониторингу", - отметил он.

Специалист также рассказал, что объекты горного кластера также находятся под угрозой деформации, поскольку их возведение проходило на склонах со слабыми грунтами. "В этой связи пришлось применять совершенно новые технологии по конструктивным и планировочным решениям и учитывать фактор высокой сейсмики местности и большого количества осадков и оползневых процессов", - рассказал он.

Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля.