В Минске задержали людей, встречавших друга, выпущенного после задержания

В Минске, возле Центра изоляции правонарушителей, на улице Окрестина задержаны девять человек, встречавших гомельчанина Юрия Рубцова, который сегодня должен был освободиться после трехсуточного ареста.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, в числе задержанных сам Рубцов, а также Леонид Кулаков, Марина Титова, Ольга Николайчик, лидер молодежной организации кампании «Говори правду!» «Імена» Павел Виноградов, мать активистки гражданской кампании «Европейская Бєларусь» Юлии Степановой Оксана Степанова, корреспондент газеты «Новы час» Вячеслав Пешко.

Фамилии еще двух задержанных пока неизвестны. Все доставлены в Московское РУВД Минска. За что их задержали, неизвестно.

Как сообщал УНИАН, Рубцов был задержан после проведения акции по случаю поминального дня предков «Дзяды» 3 ноября в Минске.

Во время акции на нем была майка с надписью спереди «Лукашенко, уходи», сзади – «Четырежды президент – нет! Это не президент, а царь-самозванец!».

Перед началом акции сотрудники милиции рекомендовали Рубцову снять майку во избежание инцидентов, однако он отказался это сделать, ссылаясь на то, что законов, запрещающих носить подобную одежду, в Беларуси нет. Вскоре после митинга Рубцова задержали недалеко от урочища Куропаты, а 4 ноября он был приговорен судом Советского района Минска к трем суткам ареста за неповиновение сотрудникам милиции.