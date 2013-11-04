В Беларуси мужчину будут судить за майку с надписью "Лукашенко, уходи" (видео)

Юрия Рубцова, задержанного 3 ноября после митинга в Куропатах, должны судить сегодня в суде Советского района Минска, сообщила правозащитница Анастасия Лойко. Когда начнется процесс, неизвестно, но, по имеющейся информации, задержанного уже доставили у суд. Неизвестна и статья, по которой он обвиняется.

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Как сообщает БелаПАН, перед началом шествия к нему подошли сотрудники милиции и попросили снять майку во избежание инцидента. Однако мужчина отказался снимать майку и находился в ней и во время шествия, и во время митинга.

В комментарии журналистам Юрий Рубцов сообщил, что он бы хотел, чтобы Деды "стали днем единения политических сил нашей страны".

"К сожалению, многие политические силы не осознают, что память о расстрелянных, пропавших политических деятелях уже при этой власти, память о взрыве в метро должна их сплотить, чего не происходит", — сказал он.

На вопрос, не боится ли он ходить по городу в майке с такой надписью, Рубцов ответил: "Не знаю, как в Минске, а в Гомеле я уже пять месяцев в ней хожу. Не думаю, что здесь будет исключение". Он добавил, что за все время, что он ходит в этой майке, его остановили два раза. Однажды сотрудники милиции потребовали его снять майку, в ответ он попросил милиционеров назвать ему закон, который запрещает носить подобную одежду. "Мне ответили: ну вы же сами понимаете…" — рассказал он. Рубцов также поинтересовался, как сотрудники правоохранительных органов могут предлагать ему "жить по понятиям, а не по закону".

На вопрос, готов ли он быть задержанным и осужденным, гомельчанин ответил, что в нашей стране любой может стать "политическим заложником".

Видео: belapan.by