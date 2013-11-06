Впервые с 1974 года мэром Детройта стал белый мужчина

Мэром американского города Детройт (штат Мичиган) впервые за несколько десятилетий стал белый мужчина - Майк Даггэн (Mike Duggan) ранее работал руководителем в системе здравоохранения, он со значительным отрывом победил второго кандидата, шерифа Бенни Наполеона, сообщает в среду издание Washington Post.

По предварительным данным подсчета бюллетеней, Даггэн лидирует с 55% голосов избирателей против 45% у его конкурента, передает РИА Новости.

Власти Детройта объявили в июле о банкротстве из-за невозможности выплатить 18-миллиардные долги, что стало крупнейшим муниципальным банкротством в истории США. Из-за серьезнейших проблем с финансированием полномочия мэра этого города жестко ограничены. Оба кандидата в качестве предвыборных обещаний заверяли своих избирателей в намерении свести к минимуму присутствие кризисного управляющего Кевина Орра.

"Я намерен попробовать сократить срок присутствия Орра", - подтвердил журналистам свои программные заявления Даггэн. Он также объявлял, что в случае избрания сосредоточит все усилия на преодолении экономического кризиса в "Городе моторов".

Последний раз белый мужчина руководил Детройтом с 1970 по 1973 годы, с 1 января 1974 года город возглавляли афроамериканцы, первым из которых стал Колман Янг.