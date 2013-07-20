Правительство США отказалось спасать Детройт от банкротства

Об этом сказал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.

"Лидеры штата Мичиган говорят, что вопрос о финансовой несостоятельности должен быть решен между Мичиганом, Детройтом и кредиторами. И мы думаем, что это правильно. Мы, конечно, рассматриваем различные варианты и другие способы помощи Детройту... Мы беспокоимся за жителей Детройта и штата и будем помогать им двигаться вперед", - цитирует РИА Новости.

Однако он ответил отрицательно на вопрос, хочет ли федеральное правительство заплатить по долгам города.

Пресс-секретарь не стал говорить, какие конкретные меры готовит Белый дом для помощи жителям города, но упомянул, что политика президента Обамы способствовала восстановлению автомобильной индустрии - ключевой в экономике города.

Власти Детройта, штат Мичиган, объявили в четверг о банкротстве из-за невозможности выплатить почти 20-миллиардные долги. Кризисный управляющий города Кевин Орр планирует провести реструктуризацию долга до 2014 года. Предполагается, что многие кредиторы не получат почти ничего. Город находится в кризисе, его население сократилось с 2000 года более чем на четверть - до 700 тысяч человек.