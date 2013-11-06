Новым мэром Нью-Йорка стал демократ Билл де Бласио

На прошедших 5 ноября выборах он одержал увереннную победу над кандидатом Республиканской партии Джо Лотой, получив более 65% голосов, сообщает радио ”Свобода”.

На посту мэра де Бласио сменит популярного Майкла Блумберга, миллиардера и филантропа, который по закону не мог баллотироваться на четвертый срок.

Одновременно с голосованием в Нью-Йорке выборы в местные органы власти прошли в ряде других городов и штатов страны.

Губернатором штата Нью-Джерси, как и ожидалось, был переизбран республиканец Крис Кристи, популярный и харизматичный политик, которого считают потенциальным кандидатом на президентских выборах 2016 года.

За Кристи проголосовало большинство представителей тех демографических групп, которые обычно предпочитают кандидатов Демократической партии. Среди них – женщины, афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки.

Острая борьба развернулась на выборах губернатора штата Виргиния, где с минимальным преимуществом победил кандидат демократов США Терри Маколифф – бывший председатель Национального комитета Демократической партии и близкий друг экс-президента США Билла Клинтона.